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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:11769

Экс-мэр Сум назвал Епифанова и Стельмаха авантюристами

Бывший мэр Сум Геннадий Минаев раскритиковал идею строительства мусороперерабатывающего завода.

«Авантюра. Построить можно – работать в Украине не будет! Законодательство менять нужно. Я уже устал объяснять всем очевидные истины. Кроме того, вся цепочка от сбора мусора до переработки его на заводе должна быть в одних руках иначе не «запляшет» экономика! Ну, или раз в сто надо будет повышать тариф на сбор и вывоз. Полигон может остаться отдельным объектом и принимать от завода за большие деньги «мертвый остаток». И еще один момент – куда они денут «А-Муссон» и «Сервисресурс»? Отож...

P.S. Кстати, свободная от застройки земля выделяется в аренду только на аукционе, насколько мне известно. Уже сходу пошло́ нарушение законодательства. Или там есть строения? Чьи?», - написал он в Фейсбуке.

Напомним: сегодня на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за проект решения «О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Лест-Инвест» разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в аренду по адресу: г. Сумы, ул. Николая Лукаша».

На сессии перед депутатами выступил один из основателей фирмы бывший губернатор Сумщины, основатель УАБД, почетный гражданин Сум Анатолий Епифанов (второй – бывший глава Нацбанка, тоже почетный гражданин города Владимир Стельмах), который сообщил, что есть проект и деньги для строительства мусороперерабатывающего завода.

Земля, которая выделяется, находится за «Сумыхимпромом» в районе бывшего завода РТИ.

В итоге «за» было 23.

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