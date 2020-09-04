На Сумщине новый прокурор области Заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов представил коллективу Сумской областной прокуратуры нового руководителя - Алексея Тубельца.

Сегодня, 15 сентября, заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов представил коллективу Сумской областной прокуратуры нового руководителя - Алексея Тубельца.

«11 сентября 2020 в Украине начали свою работу обновленные прокуратуры, в том числе и Сумская областная прокуратура. Изменено не только название - на должностях остались те прокуроры, которые успешно прошли все этапы аттестации. Поэтому надеюсь, что новый глава организует работу обновленной прокуратуры на должном уровне, а результаты деятельности будут высоко оценены обществом», - отметил Гюндуз Мамедов.

В свою очередь, Алексей Тубелець поблагодарил за доверие и заверил, что вместе с коллективом направит все усилия для обеспечения правопорядка и законности в области.

Справка

Алексей Леонидович Тубелець родился в 1984 году в г. Харьков. В 2006 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал с должности следователя военной прокуратуры Харьковского гарнизона Центрального региона Украины, где работал почти четыре года. В течение десяти лет занимал должности разной степени - от следователя межрайонной прокуратуры до начальника отдела региональной прокуратуры в органах прокуратуры Харьковской области. Предыдущая занимаемая должность - прокурор Кировоградской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.