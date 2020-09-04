В Сумы приехали эксперты IBU по строительству биатлонных трасс Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко встретился в с. Токари Сумского района с международными экспертами и обсудил вопросы проектирования и строительства спортивного комплекса для проведения соревнований международного уровня.

«У нас сегодня работают наши зарубежные партнеры, которые проектировали зимние трассы мирового уровня. Их приглашали проектировать трассы по биатлону правительства Китая, Эстонии, Финляндии. Они работали над трассами в Буковеле. Сегодня они находятся у нас и также помогают в проектировании. Сумщина имеет все шансы, и территория это позволяет, построить объект, который не будет уступать аналогичным в мире», - рассказал Роман Грищенко.

Эксперты International Biathlon Union по проектированию биатлонных трасс Убальдо Прукер и Мойке Огрис Шимберг осмотрели лыжероллерную трассу в Токарях и предоставили свои рекомендации по развитию спортивного комплекса.

«У вас есть хорошие спортсмены, даже олимпийского уровня. И вам необходимо сделать базы для тренировок спортсменов именно в Украине, чтобы не ездить в другие страны. У вас для этого есть потенциал», - уверен Убальдо Прукер.

Эксперт поблагодарил Романа Грищенко и руководство государственного предприятия «Сумщина спортивная», которое и занимается развитием комплекса по биатлону в Токарях, за то, что они думают не только о настоящем, а о будущем, в частности, о проведении в области международных соревнований.

«На Сумщине развивается биатлон. Отсюда известные олимпийские чемпионки сестры Семеренко. Представляю, каких высот вы достигнете, когда будете современную трассу европейского уровня», - подчеркнул Убальдо Прукер.

По словам Романа Грищенко, весь комплекс по биатлону будут строить в несколько этапов. Сначала за год необходимо построить трассу, провести все коммуникации, в том числе и высокоскоростной интернет, обеспечить трассу искусственным снегом. А потом строить туристический комплекс вокруг.