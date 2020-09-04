Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:29347

В Сумы приехали эксперты IBU по строительству биатлонных трасс

Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко встретился в с. Токари Сумского района с международными экспертами и обсудил вопросы проектирования и строительства спортивного комплекса для проведения соревнований международного уровня.

«У нас сегодня работают наши зарубежные партнеры, которые проектировали зимние трассы мирового уровня. Их приглашали проектировать трассы по биатлону правительства Китая, Эстонии, Финляндии. Они работали над трассами в Буковеле. Сегодня они находятся у нас и также помогают в проектировании. Сумщина имеет все шансы, и территория это позволяет, построить объект, который не будет уступать аналогичным в мире», - рассказал Роман Грищенко.

Эксперты International Biathlon Union по проектированию биатлонных трасс Убальдо Прукер и Мойке Огрис Шимберг осмотрели лыжероллерную трассу в Токарях и предоставили свои рекомендации по развитию спортивного комплекса.

«У вас есть хорошие спортсмены, даже олимпийского уровня. И вам необходимо сделать базы для тренировок спортсменов именно в Украине, чтобы не ездить в другие страны. У вас для этого есть потенциал», - уверен Убальдо Прукер.

Эксперт поблагодарил Романа Грищенко и руководство государственного предприятия «Сумщина спортивная», которое и занимается развитием комплекса по биатлону в Токарях, за то, что они думают не только о настоящем, а о будущем, в частности, о проведении в области международных соревнований.

«На Сумщине развивается биатлон. Отсюда известные олимпийские чемпионки сестры Семеренко. Представляю, каких высот вы достигнете, когда будете современную трассу европейского уровня», - подчеркнул Убальдо Прукер.

По словам Романа Грищенко, весь комплекс по биатлону будут строить в несколько этапов. Сначала за год необходимо построить трассу, провести все коммуникации, в том числе и высокоскоростной интернет, обеспечить трассу искусственным снегом. А потом строить туристический комплекс вокруг.

Спорт

Новости

С завтрашнего дня большая часть Сум может остаться без водоснабжения
Сегодня 17:06
На Сумщине 2553 случая коронавируса: подробности
Сегодня 09:36
На Сумщине увеличилось число «желтых зон» по карантину: Сумы «оранжевые»
10.09.2020 19:36
В Шостке горсовет заседал на стадионе
Сегодня 17:23
В Сумы приехали эксперты IBU по строительству биатлонных трасс
Сегодня 16:29
В Сумской школе № 27 два класса на самоизоляции
Сегодня 16:01
На Сумщине новый прокурор области
Сегодня 15:16
Завтра в Сумах могут отключить «Горводоканал» от электроэнергии за долги
Сегодня 14:51
Экс-мэр Сум назвал Епифанова и Стельмаха авантюристами
Сегодня 14:11
Как будет выглядеть многофункциональный стадион в Сумах: ожидание
Сегодня 13:54
На Сумщине полиция раскрыла убийство жителя Путивля
Сегодня 13:02
На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео)
Сегодня 13:00
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.