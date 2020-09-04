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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:06243

С завтрашнего дня большая часть Сум может остаться без водоснабжения

АО «Сумыоблэнерго» предупредило о намерении отключить от энергоснабжения объекты КП «Горводоканал» Сумского городского совета.

Согласно сообщению от 08.09.2020 № 2218 энергоснабжающее предприятие прекратит подачу электроэнергии 16 сентября с 9:00.

Из-за долга водоканала с завтрашнего дня могут быть обесточены Тополянский и Токаревский водозаборы. В случае возможного отключения от электроэнергии, без воды останутся районы и улицы:

• ул. 1-я и 2-я Замостянская;

• ул. Харьковская;

• ул. 2-я Харьковская;

• ул. Фабричная;

• ул. СКД;

• ул. Прокофьева;

• ул. Екатерины Зеленко;

• ул. Даргомыжского;

• ул. Дунайская;

• ул. Генерала Чеснова;

• ул. Интернационалистов;

• ул. Заливная;

• ул. Ивана Сирко;

• ул. Михаила Лушпы;

• ул. Героев Крут;

• ул. Токаревская;

• ул. Василевская;

• ул. 1-я Заводская;

• ул. Ипподромная;

• ул. Строителей;

• ул. Веретеновская;

• ул. Генерала Чибисова;

• ул. Ковпака;

• ул. Курская;

• пр. Курский;

• ул. Леси Украинки;

• ул. Матюшенко;

• ул. машиностроителей;

• ул. Мусоргского;

• ул. Романа Атаманюка;

• ул. Тополянская;

• ул. Юрия Ветрова;

• село Нижнее Песчаное.

На сегодня задолженность КП «Горводоканал» перед АО «Сумыоблэнерго» составляет около 41 миллионов гривен.

Вместе с тем, потребители сумского водоканала задолжали предприятию почти 53,9 млн гривен, из них 40 млн грн гривен - долг населения. В частности, среди крупнейших должников перед КП «Горводоканал» является АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», погашение задолженности которого помогло бы предприятию рассчитаться с АО «Сумыоблэнерго». Общая сумма задолженности АО «Сумское НПО» перед КП «Горводоканал» составляет 17 011 458,79 грн.

Не имея источника решения долговой проблемы, КП «Горводоканал» срочно обратилось к Сумскому городскому совету за финансовой помощью для урегулирования ситуации с энергопоставщиками и недопущения перебоев в устойчивом снабжении воды в жилые дома г. Сумы.

Рекомендуем жителям указанных районов и улиц, по возможности, запастись водой. Со своей стороны, работники водоканала, согласно утвержденному графику, будут осуществлять подвоз питьевой и технической воды в дома жители и к объектам социальной инфраструктуры.

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