С завтрашнего дня большая часть Сум может остаться без водоснабжения

Согласно сообщению от 08.09.2020 № 2218 энергоснабжающее предприятие прекратит подачу электроэнергии 16 сентября с 9:00.
Из-за долга водоканала с завтрашнего дня могут быть обесточены Тополянский и Токаревский водозаборы. В случае возможного отключения от электроэнергии, без воды останутся районы и улицы:
• ул. 1-я и 2-я Замостянская;
• ул. Харьковская;
• ул. 2-я Харьковская;
• ул. Фабричная;
• ул. СКД;
• ул. Прокофьева;
• ул. Екатерины Зеленко;
• ул. Даргомыжского;
• ул. Дунайская;
• ул. Генерала Чеснова;
• ул. Интернационалистов;
• ул. Заливная;
• ул. Ивана Сирко;
• ул. Михаила Лушпы;
• ул. Героев Крут;
• ул. Токаревская;
• ул. Василевская;
• ул. 1-я Заводская;
• ул. Ипподромная;
• ул. Строителей;
• ул. Веретеновская;
• ул. Генерала Чибисова;
• ул. Ковпака;
• ул. Курская;
• пр. Курский;
• ул. Леси Украинки;
• ул. Матюшенко;
• ул. машиностроителей;
• ул. Мусоргского;
• ул. Романа Атаманюка;
• ул. Тополянская;
• ул. Юрия Ветрова;
• село Нижнее Песчаное.
На сегодня задолженность КП «Горводоканал» перед АО «Сумыоблэнерго» составляет около 41 миллионов гривен.
Вместе с тем, потребители сумского водоканала задолжали предприятию почти 53,9 млн гривен, из них 40 млн грн гривен - долг населения. В частности, среди крупнейших должников перед КП «Горводоканал» является АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», погашение задолженности которого помогло бы предприятию рассчитаться с АО «Сумыоблэнерго». Общая сумма задолженности АО «Сумское НПО» перед КП «Горводоканал» составляет 17 011 458,79 грн.
Не имея источника решения долговой проблемы, КП «Горводоканал» срочно обратилось к Сумскому городскому совету за финансовой помощью для урегулирования ситуации с энергопоставщиками и недопущения перебоев в устойчивом снабжении воды в жилые дома г. Сумы.
Рекомендуем жителям указанных районов и улиц, по возможности, запастись водой. Со своей стороны, работники водоканала, согласно утвержденному графику, будут осуществлять подвоз питьевой и технической воды в дома жители и к объектам социальной инфраструктуры.