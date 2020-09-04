На Сумщине ожидается резкое похолодание В течение 18-19 сентября в результате вторжения арктического воздуха в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха.

В западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8°С тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 °С (18 сентября заморозки только на Волыни, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях), днем до 9-15 °С тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до 5-10 °С тепла, днем до 14-19 °С. Средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 °С.

Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.

20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода.

23-25 сентября постепенное повышение температуры.