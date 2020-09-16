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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:301159

На Сумщине 2640 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 16 сентября в Сумской области 2640 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 87 человек (Сумы - 71, Шостка - 3, Конотоп - 5, Лебедин - 1, Краснопольский р-н - 1, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 5).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 42 летальных случая, из них 3 - за прошедшие сутки (Сумы, Конотоп, Ромны).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1153 человека, из них за минувшие сутки - 61 (Сумы - 32, Шостка - 2, Конотоп - 2, Глухов - 1, Бурынский р-н - 1, Конотопский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 8, Недригайловский р-н - 3, Роменский р-н - 5, Сумской р-н - 4, Тростянецкий р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 1467 случаев заболевания, в Сумском районе - 164, Белопольский район - 90, Бурынский район – 15, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 26, Глуховский район - 12, г. Конотоп - 142, Конотопский район - 53, Краснопольский р-н – 22, Кролевецкий район - 101, г. Лебедин - 33, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 72, г. Ахтырка - 80, Ахтырский р-н – 21, Путивльский район – 14, г. Ромны - 89, Роменский район - 46, Середина-Будский р-н – 31, Тростянецкий район - 77, г. Шостка - 74, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 3.

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