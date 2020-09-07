Роменские спасатели уехали бороться с торфяными пожарами на Черниговщине Сегодня утром экипаж БАТ-2 (бульдозера- путепрокладчика на базе многоцелевого тягача тяжелого) Межрегионального центра отправился в Черниговскую область.

Там в районе с.Браниця Бобровицкого района он будет обеспечивать тушение торфяных пожаров.