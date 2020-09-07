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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47831

Половине Сум отключили воду

Сегодня, 16 сентября, около 10 утра АО «Сумыоблэнерго» выполнило свое обещание отключили электроэнергию КП «Горводоканал» за долги.

Пока отключили только два водозабора – Токаривский и Тополянский. Без воды остались жители на улицах:

• ул. 1-я и 2-я Замостянская;

• ул. Харьковская;

• ул. 2-я Харьковская;

• ул. Фабричная;

• ул. СКД;

• ул. Прокофьева;

• ул. Екатерины Зеленко;

• ул. Даргомыжского;

• ул. Дунайская;

• ул. Генерала Чеснова;

• ул. Интернационалистов;

• ул. Заливная;

• ул. Ивана Сирко;

• ул. Михаила Лушпы;

• ул. Героев Крут;

• ул. Токаревская;

• ул. Василевская;

• ул. 1-я Заводская;

• ул. Ипподромная;

• ул. Строителей;

• ул. Веретеновская;

• ул. Генерала Чибисова;

• ул. Ковпака;

• ул. Курская;

• пр. Курский;

• ул. Леси Украинки;

• ул. Матюшенко;

• ул. машиностроителей;

• ул. Мусоргского;

• ул. Романа Атаманюка;

• ул. Тополянская;

• ул. Юрия Ветрова;

• село Нижнее Песчаное.

На сегодня задолженность КП «Горводоканал» перед АО «Сумыоблэнерго» составляет около 41 миллионов гривен.

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