Половине Сум отключили воду

Пока отключили только два водозабора – Токаривский и Тополянский. Без воды остались жители на улицах:
• ул. 1-я и 2-я Замостянская;
• ул. Харьковская;
• ул. 2-я Харьковская;
• ул. Фабричная;
• ул. СКД;
• ул. Прокофьева;
• ул. Екатерины Зеленко;
• ул. Даргомыжского;
• ул. Дунайская;
• ул. Генерала Чеснова;
• ул. Интернационалистов;
• ул. Заливная;
• ул. Ивана Сирко;
• ул. Михаила Лушпы;
• ул. Героев Крут;
• ул. Токаревская;
• ул. Василевская;
• ул. 1-я Заводская;
• ул. Ипподромная;
• ул. Строителей;
• ул. Веретеновская;
• ул. Генерала Чибисова;
• ул. Ковпака;
• ул. Курская;
• пр. Курский;
• ул. Леси Украинки;
• ул. Матюшенко;
• ул. машиностроителей;
• ул. Мусоргского;
• ул. Романа Атаманюка;
• ул. Тополянская;
• ул. Юрия Ветрова;
• село Нижнее Песчаное.
На сегодня задолженность КП «Горводоканал» перед АО «Сумыоблэнерго» составляет около 41 миллионов гривен.