Шосткинец стал бронзовым призером соревнований по конкуру Kyiv Horse Show

Это были яркий костюмированный конкур, зрелищные шоу и азартные соревнования по преодолению препятствий.
Среди многих опытных и начинающих всадников в соревнованиях участвовал и представитель Конно-спортивного клуба «Шостка», мастер спорта, Чемпион Украины 2015 Николай Пилипейко. На разных маршрутах шосткинец выступал на нескольких лошадях.
В завершающий день соревнований, 13 сентября, Николай Пилипейко в паре с Гарри (маршрут для лошадей 5 лет с высотой препятствий 115 см) стал победителем!
Под седлом Карата Николай на маршруте «Лошади 6 лет», 125 см, заняли второе место.
А в главном маршруте Гран-При с высотой препятствий 140-145 см Николай Пилипейко с Кальдероном без штрафных баллов прошли маршрут и перепрыгивание и завоевали почетное третье место, пишет Шостка.инфо.