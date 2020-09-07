Шосткинец стал бронзовым призером соревнований по конкуру Kyiv Horse Show В минувшие выходные, 11-13 сентября, в с. Лесники в Киевской области, на базе Конно-спортивного комплекса «Equides Club» состоялись Открытые региональные соревнования по конкуру «Кубок президента ФКСК», в рамках которых прошел и IX этап PEL, Kyiv Horse Show.

Это были яркий костюмированный конкур, зрелищные шоу и азартные соревнования по преодолению препятствий.

Среди многих опытных и начинающих всадников в соревнованиях участвовал и представитель Конно-спортивного клуба «Шостка», мастер спорта, Чемпион Украины 2015 Николай Пилипейко. На разных маршрутах шосткинец выступал на нескольких лошадях.

В завершающий день соревнований, 13 сентября, Николай Пилипейко в паре с Гарри (маршрут для лошадей 5 лет с высотой препятствий 115 см) стал победителем!

Под седлом Карата Николай на маршруте «Лошади 6 лет», 125 см, заняли второе место.

А в главном маршруте Гран-При с высотой препятствий 140-145 см Николай Пилипейко с Кальдероном без штрафных баллов прошли маршрут и перепрыгивание и завоевали почетное третье место, пишет Шостка.инфо.