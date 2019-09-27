В Сумской исправительной колонии - новый руководитель

Им стал подполковник внутренней службы Иван Буров.
Иван Николаевич начал свою служебную деятельность с должности начальника отделения социально-психологической службы отдела социально-воспитательной и психологической работы Кременчугской исправительной колонии (№69). С 2018 по 2020 годы занимал должность начальника государственного учреждения «Дергачевская исправительная колония (№109)».
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