Полицейские задержали конотопчанина, который убил собутыльника Происшествие произошло утром 15 сентября в частном секторе г. Конотоп.

Там, после совместного употребления алкоголя, 53-летний мужчина несколько раз ударил ножом своего товарища. Один из этих ударов стал для 47-летнего конотопчанина смертельным.

В полицию о том, что обнаружил отца мертвым, с ножевым ранением грудной клетки, обратился сын погибшего. По указанному им адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения.

Прибыв на место происшествия и приняв ряд первоочередных следственных мероприятий, правоохранители практически поминутно восстановили ход событий. Выяснилось, что уже несколько дней дома у погибшего гостил его товарищ со своей сожительницей. Все это время компания употребляла алкогольные напитки. В то утро хозяин с гостьей пошли в другую комнату, чтобы отдохнуть. Обиженный сожитель женщины схватился за нож и нанес товарищу несколько ударов в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы», - комментирует ситуацию Марина Панова, заместитель начальника Конотопского отдела полиции.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.