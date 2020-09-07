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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44140

Полиция разыскивает псевдобанкира, который обманул глуховчанина на 23 000 гривен

В Глухове мошенник, представившись работником банка, выведал у 51-летнего мужчины конфиденциальную информацию по его банковской карте и снял с нее немалую сумму денег.

Пострадавший рассказал, что 15 сентября на его мобильный телефон позвонил неизвестный. Собеседник представился работником службы безопасности банка и объяснил, что срочно необходимо изменить пароль на его банковской карте, иначе та будет заблокирована.

Тот, долго не раздумывая, согласился и выполнил все рекомендации «банковского работника» по «замене пароля».

Однако, через несколько минут после разговора с незнакомцем, на его телефон поступило сообщение о списании со счета 23000 гривен. Увидев это, мужчина немедленно позвонил по телефону якобы работника банка, с которым только что общался, но телефон того был выключен.

Поэтому глуховчанин и понял, что его обманули.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого проводятся мероприятия с целью установления и задержания злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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