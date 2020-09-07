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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:52227

На Сумщине взят под стражу конотопчанин, который выстрелил в своего оппонента

По ходатайству Конотопской местной прокуратуры 37-летнему конотопчанину, который выстрелил в оппонента, по решению суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 8 сентября в г. Конотоп. В тот день между жителями малосемейного общежития возникла ссора. Девушку, которая проживает в одной из комнат, возмутило то, что к соседям приехали родственники и оставили вещи в коридоре. Поэтому она позвонила своему знакомому и попросила решить конфликт.

«Уже через несколько минут тот пришел в общежитие и после непродолжительного разговора с соседями девушки выстрелил в одного из них из предмета, похожего на пистолет. Далее, несмотря на то, что в комнате был малолетний ребенок, несколько минут удерживал собравшихся под прицелом, после чего скрылся. Уже через несколько минут его задержали сотрудники полиции. Пострадавший получил телесное повреждение, его жизни угрозы нет», - рассказал прокурор Конотопской местной прокуратуры Александр Лазаренко.

Действия 37-летнего подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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