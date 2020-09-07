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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:17193

На Сумщине задержали мужчину, который лишил жизни двух человек и пытался скрыть преступление

Ахтырской местной прокуратурой сегодня, 16 сентября, согласовано сообщение о подозрении 36-летнему мужчине, который лишил жизни двух человек и пытался скрыть преступление.

Происшествие случилось в Ахтырском районе. Местный житель заявил в полицию об исчезновении соседей. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили в доме два трупа - повешенного мужчину и его сожительницу со следами побоев на теле.

Как рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков, сначала все выглядело так, будто мужчина избил до смерти женщину, а потом совершил самоубийство через повешение. Однако в ходе проведенного следствия установлено, что к преступлению причастен совсем другой человек. Как выяснилось, 12 сентября к погибшим приходил их знакомый. На почве ревности он сначала задушил 42-летнего мужчину, а потом избил до смерти 54-летнюю женщину. Чтобы избежать наказания, инсценировал самоубийство мужчины.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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