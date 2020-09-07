У Сумах пройде Всеукраїнський форум «Розвиток регіональних мереж молодіжних центрів» У Сумах відбудеться один із чотирьох Всеукраїнських форумів «Розвиток регіональних мереж молодіжних центрів».

Питання, на які ви отримаєте відповіді:

- як визначати та стратегувати ролі й цілі молодіжних центрів різних рівнів;

- навіщо потрібне мережування молодіжних центрів і що для цього необхідно;

- як будувати комунікації зі стейкхолдерами і партнерами;

- як залучити органи влади до розбудови молодіжної інфраструктури.

Коли? 25-26 вересня.

Реєстрація: https://forms.gle/EsCWEfX9jBJMnjSz9.

Деталі: https://cutt.ly/dfTDEWL.

Можемо вам порадити зараз лише одне: діліться посиланням із друзями, заповнюйте форму та налаштовуйтеся на нові знайомства і плідне навчання.