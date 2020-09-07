У Сумах пройде Всеукраїнський форум «Розвиток регіональних мереж молодіжних центрів»

Питання, на які ви отримаєте відповіді:
- як визначати та стратегувати ролі й цілі молодіжних центрів різних рівнів;
- навіщо потрібне мережування молодіжних центрів і що для цього необхідно;
- як будувати комунікації зі стейкхолдерами і партнерами;
- як залучити органи влади до розбудови молодіжної інфраструктури.
Коли? 25-26 вересня.
Реєстрація: https://forms.gle/EsCWEfX9jBJMnjSz9.
Деталі: https://cutt.ly/dfTDEWL.
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