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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02253

У Сумах пройде Всеукраїнський форум «Розвиток регіональних мереж молодіжних центрів»

У Сумах відбудеться один із чотирьох Всеукраїнських форумів «Розвиток регіональних мереж молодіжних центрів».

Питання, на які ви отримаєте відповіді:

- як визначати та стратегувати ролі й цілі молодіжних центрів різних рівнів;

- навіщо потрібне мережування молодіжних центрів і що для цього необхідно;

- як будувати комунікації зі стейкхолдерами і партнерами;

- як залучити органи влади до розбудови молодіжної інфраструктури.

Коли? 25-26 вересня.

Реєстрація: https://forms.gle/EsCWEfX9jBJMnjSz9.

Деталі: https://cutt.ly/dfTDEWL.

Можемо вам порадити зараз лише одне: діліться посиланням із друзями, заповнюйте форму та налаштовуйтеся на нові знайомства і плідне навчання.

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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