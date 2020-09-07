Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17421

В Сумах на Ахтырской столкнулись «Джип» и «Фольксваген»

Сегодня, 16 сентября, в Сумах произошло ДТП.

Около 10 утра патрульные получили сообщение об аварии на ул. Ахтырская.

Как установили инспекторы, водитель «Джипа» ехал по Ахтырской со стороны Харьковской, водитель «Фольксвагена» поворачивал с Нижнесыроватской на Ахтырскую и не предоставил преимущества в движении автомобиля, который ехал по главной дороге. Произошло столкновение, автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал.

Патрульные составили на водителя «Фольксвагена» протокол по ст. 124 (совершение ДТП), сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в сумской области Олег Сологуб.

Фото
Право Дтп

По тематике

11.09.2020 14:44

В Шостке на переходе сбили школьницу

ДТП произошло 10 сентября в 7:20....

Стали известны подробности аварии, в которой погиб глава Роменского «УДАРа»
11.09.2020 14:33

Стали известны подробности аварии, в которой погиб глава Роменского «УДАРа»

В ночь с 10 на 11 октября, примерно в 3 часа ночи на 47-м км трассы М-03 Киев - Харьков...

В центре Сум на переходе сбили девушку
10.09.2020 12:15

В центре Сум на переходе сбили девушку

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором травмировалась девушка-пешеход....

Подробности ДТП со сгоревшей маршруткой под Сумами от пожарных
10.09.2020 10:51

Подробности ДТП со сгоревшей маршруткой под Сумами от пожарных

Сегодня, 10 сентября, около 7 утра на автодороге Киев – Сумы – Юнаковка в районе с. Сад произошло ДТП....

В Сумах сгорела маршрутка
10.09.2020 10:30

В Сумах сгорела маршрутка

Сегодня, 10 сентября, на Роменской на выезде из Сум произошло ДТП....

Новости

Сумчанам будут подвозить техническую воду
Сегодня 10:56
Половине Сум отключили воду 2
Сегодня 10:47
На Сумщине 2640 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:30
У замдиректора сумской гимназии обнаружили коронавирус
Сегодня 16:53
За разбойные нападения на пенсионеров и грабеж роменчанину дали 7 лет
Сегодня 16:29
В Сумах на Ахтырской столкнулись «Джип» и «Фольксваген»
Сегодня 16:17
Сумская хоккеистка выиграла Суперкубок Беларуси
Сегодня 15:42
На Сумщине задержали мужчину, который лишил жизни двух человек и пытался скрыть преступление
Сегодня 15:17
ФК «Сумы» прошел в следующий круг аматорского кубка без борьбы
Сегодня 15:13
На Сумщине взят под стражу конотопчанин, который выстрелил в своего оппонента
Сегодня 14:52
На Сумщине ищут, кто вывезет опасные пестициды
Сегодня 14:49
Сумчанам вернули воду
Сегодня 14:34
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.