В Сумах на Ахтырской столкнулись «Джип» и «Фольксваген» Сегодня, 16 сентября, в Сумах произошло ДТП.

Около 10 утра патрульные получили сообщение об аварии на ул. Ахтырская.

Как установили инспекторы, водитель «Джипа» ехал по Ахтырской со стороны Харьковской, водитель «Фольксвагена» поворачивал с Нижнесыроватской на Ахтырскую и не предоставил преимущества в движении автомобиля, который ехал по главной дороге. Произошло столкновение, автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал.

Патрульные составили на водителя «Фольксвагена» протокол по ст. 124 (совершение ДТП), сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в сумской области Олег Сологуб.