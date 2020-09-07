В Сумах на Ахтырской столкнулись «Джип» и «Фольксваген»

Около 10 утра патрульные получили сообщение об аварии на ул. Ахтырская.
Как установили инспекторы, водитель «Джипа» ехал по Ахтырской со стороны Харьковской, водитель «Фольксвагена» поворачивал с Нижнесыроватской на Ахтырскую и не предоставил преимущества в движении автомобиля, который ехал по главной дороге. Произошло столкновение, автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал.
Патрульные составили на водителя «Фольксвагена» протокол по ст. 124 (совершение ДТП), сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в сумской области Олег Сологуб.
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