За разбойные нападения на пенсионеров и грабеж роменчанину дали 7 лет Роменской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 25-летнего парня, который несколько лет назад совершил тяжкие преступления и длительное время скрывался от следствия.

Установлено, что обвиняемый вместе с двумя сообщниками в 2014 году, вооружившись битой, кастетом и пистолетом, в ночное время проникали в дома одиноких пенсионеров, били их и требовали отдать все ценные вещи. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшие указывали на тайники с деньгами. Злоумышленники забирали средства и бежали с места происшествия. От преступных действий нападавших пострадали четыре семьи из Роменского и одна из Липоводолинского районов.

В то же время собраны доказательства причастности обвиняемого к ограблению случайного прохожего. У пострадавшего нападающий отобрал мобильный телефон и наушники.

«По результатам следствия были установлены личности всех трех нападавших, двое были задержаны и в 2015 году приговорены к 7 годам и 4 годам лишения свободы. Их третий сообщник успел выехать за пределы страны, поэтому был объявлен в международный розыск», - рассказал прокурор Роменской местной прокуратуры Константин Яковенко.

В конце 2018 года разыскиваемый был доставлен в Украину. В суде он признал свою вину в инкриминируемых преступлениях, уверял, что раскаивается. По приговору суда обвиняемого приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 187 и ч. 3 ст. 186 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.