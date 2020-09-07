У замдиректора сумской гимназии обнаружили коронавирус

В управлении образования и науки Сумского городского совета эту информацию подтвердили, пишет Sumy.Today. Речь идет о коммунальное учреждение «Сумская гимназия №1», расположенная на улице Засумская.
Там коронавирус обнаружили у заместителя директора. Всех контактных лиц отправили на самоизоляцию. Однако, сегодня у нескольких детей, пришедших в школу, зафиксировали повышенную температуру. Их в связи с этим отправили в школьный изолятор, пока родители не забрали детей.
По состоянию на 16 сентября в Сумской области 2640 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
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