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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:53257

У замдиректора сумской гимназии обнаружили коронавирус

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября.

В управлении образования и науки Сумского городского совета эту информацию подтвердили, пишет Sumy.Today. Речь идет о коммунальное учреждение «Сумская гимназия №1», расположенная на улице Засумская.

Там коронавирус обнаружили у заместителя директора. Всех контактных лиц отправили на самоизоляцию. Однако, сегодня у нескольких детей, пришедших в школу, зафиксировали повышенную температуру. Их в связи с этим отправили в школьный изолятор, пока родители не забрали детей.

Общество Гимназия №1 Коронавирус

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