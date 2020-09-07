У замдиректора сумской гимназии обнаружили коронавирус Об этом стало известно сегодня, 16 сентября.

В управлении образования и науки Сумского городского совета эту информацию подтвердили, пишет Sumy.Today. Речь идет о коммунальное учреждение «Сумская гимназия №1», расположенная на улице Засумская.

Там коронавирус обнаружили у заместителя директора. Всех контактных лиц отправили на самоизоляцию. Однако, сегодня у нескольких детей, пришедших в школу, зафиксировали повышенную температуру. Их в связи с этим отправили в школьный изолятор, пока родители не забрали детей.