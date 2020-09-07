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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30207

Департамент соцзахисту населення – студентам про субсидії

Департамент соціального захисту населення роз’яснює студентам, які навчаються на денній формі, особливості отримання субсидії на відшкодування оплати за проживання в гуртожитку.

Так, у разі первинного звернення субсидія буде призначена з місяця звернення по квітень 2021 року.

На можливість призначення субсидії впливає наявність у власності транспортного засобу, з дати випуску якого минуло менше п’яти років, купівля або набуття права власності в інший законний спосіб – земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів та інших товарів довгострокового вжитку), оплата послуг протягом 12 місяців перед зверненням на суму, яка перевищує 50 тис. гривень.

Для розрахунку субсидії до середньомісячного сукупного доходу включаються фактичні розміри доходів, як правило, це стипендія та інші соціальні виплати.

Наприклад, при зверненні у вересні-жовтні 2020 року будуть враховуватись доходи за період з 1 січня по 30 червня поточного року.

Особам, які досягли 18 років та станом на 1 січня 2020 року, навчались на денній формі та не мали доходів (навчались за контрактом або втратили право на отримання стипендії за результатами семестрового контролю) або середньомісячний сукупний дохід яких був меншим за розмір мінімальної заробітної плати (на 1 січня 2020 – 4723 грн.), буде враховано половину розміру мінімальної заробітної плати – 2361,50 грн. щомісячно.

Прийом документів (заяви та декларації) здійснюється шляхом поштового відправлення або через скриньку, розташовану при вході до адмінбудівлі за адресою: 40035, м. Суми, вул. Харківська, буд. 35.

Окрім того, громадяни можуть скористатися електронним сервісом на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики. Для оформлення електронних заяв без особистого звернення необхідно перейти за посиланням.  При виникненні запитань при заповненні документів можна скористатися зразками.

За детальнішою інформацією відвідувачі установи можуть звернутись за номерами: 78-88-88; 78-71-20; 78-71-22; 78-71-23; (050)4078199.

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