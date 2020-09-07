На «Selmi» распродают имущество

Сейчас на ОАО «Selmi» учитываются средства, полученные от продажи части имущества предприятия-банкрота.
Поэтому, предприятие сообщает о проведении частичного погашения задолженности по заработной плате путем перечисления денежных средств на счета в банке.
Для этого необходимо:
1. Написать заявление установленного образца.
2. К заявлению приложить ксерокопию паспорта, идентификационного кода и реквизиты карточного счета (IВAN), выданные банком после ноября 2019 года. В реквизитах карточного счета должно быть полностью указаны ФИО.
3. Вышеупомянутые документы скрепить и оставить в сундуке, размещенной на проходной предприятия (Сумы, ул. Д. Галицкого, 68-А).