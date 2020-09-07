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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:44279

На «Selmi» распродают имущество

Сумское предприятие-банкрот проводит частичное погашение задолженности по заработной плате.

Сейчас на ОАО «Selmi» учитываются средства, полученные от продажи части имущества предприятия-банкрота.

Поэтому, предприятие сообщает о проведении частичного погашения задолженности по заработной плате путем перечисления денежных средств на счета в банке.

Для этого необходимо:

1. Написать заявление установленного образца.

2. К заявлению приложить ксерокопию паспорта, идентификационного кода и реквизиты карточного счета (IВAN), выданные банком после ноября 2019 года. В реквизитах карточного счета должно быть полностью указаны ФИО.

3. Вышеупомянутые документы скрепить и оставить в сундуке, размещенной на проходной предприятия (Сумы, ул. Д. Галицкого, 68-А).

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