«Виктория» вышла в следующий раунд Кубка Украины Сегодня, 16 сентября, проходят матчи второго предварительного раунда Кубка Украины по футболу.

ФК «Виктория» из Николаевки принимал на своем поле «Диназ» из Вышгорода. Основное и дополнительное время матча завершилось в ничью 0:0. А в серии пенальти точнее были наши 8:7.