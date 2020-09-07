Экс-депутат горсовета собирается в мэры Сум Первой политической силой в Сумской области, которая утвердила своих кандидатов в депутаты городских, поселковых, сельских советов, а также кандидатов на должности городских голов, стала политическая партия «Сила людей».

Сейчас проходят все необходимые регистрационные процедуры и сбор документов. Первая десятка списка кандидатов от партии «Сила людей» в Сумской городской совет утверждена в следующей редакции: 1. Хоруженко Александр Олегович 2. Кривцов Олег Владимирович 3. Яровая Алла Григорьевна 4. Лукьянец Дмитрий Николаевич 5. Якерсон Лариса Витальевна 6. Погребная Наталья Сергеевна 7. Мирошниченко Геннадий Николаевич 8. Бельвиль Алла Лаславивна 9. Аленинский Константин Владимирович 10 Никоненко Виктор Иванович Кандидатом на должность Сумского городского головы утвержден Хоруженко Александр Олегович, 1978 года рождения, на сегодня беспартийный, частный предприниматель, экс-депутат Сумского горсовета 2010-2015 гг. от партии «Рідне місто».