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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах во время урока на четвероклассников упало окно: раны у детей пришлось зашивать

Окнам в школе уже около шестидесяти лет.

В Сумах во время урока физкультуры на школьников упало окно. Двум четвероклассникам пришлось зашивать в больнице раны шеи и головы. Родители потрясены и уже обратились в полицию и написали коллективное обращение. Требуют, чтобы учителя наконец заменили древние деревянные окна, которым уже больше чем полвека.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мать четвероклассника Полина Риман говорит, своего Артема еще никогда не видела таким напуганным.

"Когда я приехала его забирать, он был весь усыпан мелким стеклом, он боялся встать, чтобы не порезать что-нибудь другое. Просто шок", - говорит женщина.

Артема травмировало осколками разбитого оконного стекла. На голову другого ученика упали металлические оконные решетки. Обоим мальчикам в травмпункте наложили по несколько швов.

Все произошло на уроке физкультуры, рассказали дети. Из-за карантина физкультура обычно на улице. Но в тот день было холодно и ветер, поэтому учитель решил провести занятия в спортзале. После пробежки двое учеников сели на подоконник отдохнуть, как на них посыпались стекла. Очевидно, деревянные рамы прогнили и завесы просто выпали.

Окнам около шестидесяти лет, как и школе. Но сгнить не могли, убеждена директор школы Татьяна Волкова. Их в этом году проверяли на прочность. Предполагает, что окно могло вырвать ветром.

"Это порывы ветра, только порывы ветра, другого не может быть. И эта фрамуга стояла на проветривание, понимаете. Они еще не сгнили", - отмечает она.

Сегодня занятий в спортзале не проводят. Старое разбитое окно, которое выпало, уже заменили на такое же старое. После инцидента учителю физкультуры за то, что провел урок в спортзале, объявили выговор - за нарушение школьных правил карантина. Дирекция заведения извинилась перед родителями травмированных детей.

Следовательно, все деревянные окна в школе директор обещает вскоре заменить на пластиковые. Теперь ищут деньги. До этого же пускать детей в спортзал не будут. До минус 15 градусов уроки физкультуры будут проводить на улице.

Общество
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