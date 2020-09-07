Сумские бодибилдеры застряли в Барселонском аэропорту Сегодня, 16 сентября, в испанской Санта-Сусанне стартует чемпионат Европы по бидибилдингу и фитнесу.

В турнире должны принять участие почти полсотни спортсменов из Украины, в том числе двое представителей Сумской федерации – Юрий Зимогляд и Татьяна Москаленко. Однако застряли в аэропорту Барселоны из-за карантина. Они находятся там уже почти сутки. Сейчас идут переговоры между Министерством молодежи и спорта Украины и испанскими властями, чтобы пустить наших спортсменов на чемпионат.

О ситуации написала в Фейсбуке Татьяна Москаленко:

«SOS! РЕПОСТ! Друзья! Нам нужна ваша помощь, сделайте максимальный репост, пожалуйста!

Национальная сборная Украины по бодибилдингу прилетела в Барселону на Чемпионат Европы по ОФИЦИАЛЬНЫМ приглашениям и со всем пакетом документов.

Мы прилетели в 2 часа ночи, нас не впустили в страну не проверив ничего!!! под предлогом нехватки уведомления испанской полиции. Мы дождались утра и наши министерства решили эти вопросы, затем потребовали разрешение министерства спорта Испании. Получили. Дальше министр не верит что все мы (70 человек) спортсмены. 5 наших человек увезли в полицию и закрыли в камеру под предлогом покормить. Остальные учуяв неладное не пошли со всеми вещами с ними.

Сейчас 18 часов, мы пытались спать на полу, нас отгородили в отсек возле туалета и охраняют 30 полицейских. 1 раз за это время под конвоем водили в кафе купить перекус. Не спали уже 2 суток!!!

Нам угрожают тюрьмой, если мы не пойдем сами подписать документы на депортацию и сидеть в камерах с обделанными матрацами (видео в сторис) ДО ВОСКРЕСЕНЬЯ. Так как ближайший рейс в Киев только в воскресенье, 4 дня в камере ждать.

Такой "теплый" приём. Мы не можем улететь на других рейсах даже за свои деньги, нас не отпускают. И не впускают в страну, мы зависли. Наши руководители пытаются все решить, но испанская сторона каждый раз говорит что-то новое и угрожает тюрьмой. Наши коллеги до сих пор в камере, а мы отказываемся идти. Они обманом по 5 человек пытаются заманить туда до воскресенья.

Нам нужна ваша помощь хотя бы репостами.

Спасибо», - написала она.