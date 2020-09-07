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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:55637

Сумской водоканал снова сообщает об отключении воды

В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва на линии диаметром 150 мм на ул. Ковпака, 7, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в трех домов в Курском микрорайоне.

С 7:00 не получают воду жители д. №№ 15, 17 по ул. Ковпака и д. №135 на пр-те Курский.

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

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