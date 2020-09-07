В Сумах двух грабителей взяли под стражу

По ходатайству Сумской местной прокуратуры двум подозреваемым, которые напали на прохожего, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
Событие произошло 11 сентября в г. Сумы. В ночное время двое мужчин напали на прохожего. Нападавшие избили потерпевшего и отобрали у него сумку. Сотрудники полиции оперативно установили личности грабителей и на следующий день задержали их. Одному из задержанных 30 лет, а другому 28, оба проживают в г. Сумы. Свой поступок объяснять отказываются.
Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.