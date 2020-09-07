В Сумах двух грабителей взяли под стражу Двое грабителей по ходатайству прокуратуры приговор суда будут ждать под стражей.

По ходатайству Сумской местной прокуратуры двум подозреваемым, которые напали на прохожего, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Событие произошло 11 сентября в г. Сумы. В ночное время двое мужчин напали на прохожего. Нападавшие избили потерпевшего и отобрали у него сумку. Сотрудники полиции оперативно установили личности грабителей и на следующий день задержали их. Одному из задержанных 30 лет, а другому 28, оба проживают в г. Сумы. Свой поступок объяснять отказываются.

Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.