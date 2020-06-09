На Сумщине застрелился директор хлебзавода

На месте происшествия правоохранители изъяли предсмертную записку и ружье. По данному факту проводится досудебное расследование. 43-летний мужчина покончил жизнь самоубийством выстрелом в голову, - сообщил отдел коммуникации полиции области.
По данным источников Sumy.Today, около 15.00 возле села Озаричи на берегу Сейма застрелился директор Дубовязовского хлебозавода.
По факту самоубийства открыто уголовное производство.
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