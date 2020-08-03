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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11236

Ковпаковский теплорайон получит горячую воду только в октябре. Может быть

Сегодня, 17 сентября, на исполкоме Сумского горсовета рассматривали вопрос «О ходе выполнения решения исполнительного комитета Сумского городского совета от 28.04.2020 № 218 «О подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов».

Докладывал замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко. По его словам, подготовка к отопительному сезону идет по графику. Цифры получения актов готовности домов резко увеличились по сравнению с понедельником, когда замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя говорила всего о 10%.

Что касается поставок горячей воды потребителям Котельной Северного промузла, то была озвучена еще одну дата возможного включения горячей воды – вместе с началом отопительного сезона.

- Мы поняли, что с включением отопления будет и горячая вода, — заявил на заседании исполнительного комитета член исполкома Виктор Волонтырец.

Директору КСПУ даже не дали слова, так как он отвечает только за техническую часть. Все решается выше – в руководстве Сумского НПО.

Напомним: горячую воду потребителям КСПУ отключили еще в апреле. Назывались различные сроки восстановления снабжения – 1 июня, 1 июля, 1, 5, 10, 15 сентября…

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