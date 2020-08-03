Докладывал замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко. По его словам, подготовка к отопительному сезону идет по графику. Цифры получения актов готовности домов резко увеличились по сравнению с понедельником, когда замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя говорила всего о 10%.
Что касается поставок горячей воды потребителям Котельной Северного промузла, то была озвучена еще одну дата возможного включения горячей воды – вместе с началом отопительного сезона.
- Мы поняли, что с включением отопления будет и горячая вода, — заявил на заседании исполнительного комитета член исполкома Виктор Волонтырец.
Директору КСПУ даже не дали слова, так как он отвечает только за техническую часть. Все решается выше – в руководстве Сумского НПО.
Напомним: горячую воду потребителям КСПУ отключили еще в апреле. Назывались различные сроки восстановления снабжения – 1 июня, 1 июля, 1, 5, 10, 15 сентября…
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