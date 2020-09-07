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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ромнах спасатели ликвидировали возгорание автомобиля на газу (видео)

16 сентября, в 17:06 к спасателям поступило сообщение, что горит легковой автомобиль DAEWOO Lanos по ул. Дудина в г. Ромны.

По вызову выезжал дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

Как стало известно, останавливая транспортное средство, водитель заметил, что загорелся моторный отсек, из-под капота начал выходить дым и пробиваться пламя. Мужчина не пытался самостоятельно укротить возгорание, поскольку у него не было огнетушителя. За помощью он обратился к спасателям, позвонив на линию экстренного вызова «101». Прибыв на вызов и использовав на тушение до 0,5 т воды, в 17:15 пожар был локализован и не допущено взрыва газовой установки, в 17:17 ликвидирован.

Причина пожара - короткое замыкание электросети автомобиля.

В результате пожара повреждено: моторный отсек, капот, панель приборов, электросеть автомобиля.

Всего на месте происшествия работало 6 человек личного состава и две единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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