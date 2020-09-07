В Ромнах спасатели ликвидировали возгорание автомобиля на газу (видео)

По вызову выезжал дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части.
Как стало известно, останавливая транспортное средство, водитель заметил, что загорелся моторный отсек, из-под капота начал выходить дым и пробиваться пламя. Мужчина не пытался самостоятельно укротить возгорание, поскольку у него не было огнетушителя. За помощью он обратился к спасателям, позвонив на линию экстренного вызова «101». Прибыв на вызов и использовав на тушение до 0,5 т воды, в 17:15 пожар был локализован и не допущено взрыва газовой установки, в 17:17 ликвидирован.
Причина пожара - короткое замыкание электросети автомобиля.
В результате пожара повреждено: моторный отсек, капот, панель приборов, электросеть автомобиля.
Всего на месте происшествия работало 6 человек личного состава и две единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.