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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:23176

В Сумах дали 9 лет за убийство

К 9 годам лишения свободы осужден сумчанин за убийство знакомого.

Сумской областной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 43-летнего сумчанина, который лишил жизни своего знакомого.

Событие произошло 23 декабря 2018 года в Сумах. К хозяину квартиры пришел товарищ. Некоторое время мужчины общались мирно, однако затем разговор зашел о деньгах, которые задолжал гость. На этой почве между мужчинами возникла ссора, во время которой хозяин дома схватил со стола кухонный нож. Несмотря на то, что он передвигался с помощью костылей и не представлял угрозу, его оппонент схватил сковородку и несколько раз ударил ими потерпевшего по голове, а потом еще нанес 8 ударов ножом. От полученных травм 60-летний хозяин квартиры умер на месте происшествия.

В суде обвиняемый причастность свою к преступлению признал, однако утверждал, что не хотел убивать своего знакомого. По приговору суда он признан виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и приговорен к 9 годам лишения свободы. Приговор обвиняемый ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Приговор суда Убийство

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