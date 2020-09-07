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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30377

В Сумах пассажирка избила кондуктора троллейбуса

Инцидент произошел в салоне троллейбуса №275, который в 21:10 курсировал по маршруту №7 «Химгородок - Центролит».

По словам кондуктора Светланы, на остановке «Вишневый сад» в салон зашли две женщины, одна из них - без защитной маски. Замечание надеть маску, одна из пассажирок, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, восприняла довольно агрессивно: начала ругаться, используя нецензурную лексику, оскорблять кондуктора и даже решила выяснить отношения с водителем. На повторные просьбы соблюдать требования карантина и надеть средства индивидуальной защиты или же покинуть салон коммунального транспорта, решительно настроенная пассажирка никак не реагировала и продолжала скандалить. В результате водитель был вынужден остановить движение троллейбуса. В то время, как кондуктор вышла из салона на остановку и стала вызывать полицию, разъяренная пассажирка набросилась на нее: сначала работница предприятия получила удар в лицо, потом - удары по рукам, ногам, телу. Остановить драку и усмирить пьяную пассажирку с трудом смогли водитель, прохожие и полиция, которая уже прибыла на место по вызову.

Кондуктор защищалась, как могла, но травм избежать не удалось. Врачи зафиксировали на руках и лице потерпевшей многочисленные гематомы, ушиб 3-го и 4-го пальцев левой руки и лучевой кости на правой руке. После помощи медиков, пострадавшая написала заявление в полицию, сообщает КП «Электроавтотранс».

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