В Украине очередной ковидный рекорд

17 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 166 244 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3400 летальных, 73913 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3584 новых случая. Всего проведено 1955211 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1589 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 5039 случаев;
- Волынская область - 6593 случая;
- Днепропетровская область - 3653 случая;
- Донецкая область - 2272 случая;
- Житомирская область - 4656 случаев;
- Закарпатская область - 8931 случай;
- Запорожская область - 2673 случая;
- Ивано-Франковская область - 11 856 случаев;
- Кировоградская область - 951 случай;
- Киев - 18449 случаев;
- Киевская область - 7342 случая;
- Львовская область - 17 664 случая;
- Луганская область - 689 случаев;
- Николаевская область - 2252 случая;
- Одесская область - 10602 случаи;
- Полтавская область - 1363 случая;
- Ривненская область - 10 797 случаев;
- Сумская область - 2724 случая;
- Тернопольская область - 10 394 случая;
- Харьковская область - 13 915 случаев;
- Херсонская область - 737 случаев;
- Хмельницкая область - 4198 случаев;
- Черновицкая область - 12 640 случаев;
- Черкасская область - 2820 случаев;
- Черниговская область - 3034 случая.
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