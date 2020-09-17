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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:10344

В Украине очередной ковидный рекорд

В Украине зафиксировано 3584 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки.

17 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 166 244 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3400 летальных, 73913 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3584 новых случая. Всего проведено 1955211 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1589 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 5039 случаев;

- Волынская область - 6593 случая;

- Днепропетровская область - 3653 случая;

- Донецкая область - 2272 случая;

- Житомирская область - 4656 случаев;

- Закарпатская область - 8931 случай;

- Запорожская область - 2673 случая;

- Ивано-Франковская область - 11 856 случаев;

- Кировоградская область - 951 случай;

- Киев - 18449 случаев;

- Киевская область - 7342 случая;

- Львовская область - 17 664 случая;

- Луганская область - 689 случаев;

- Николаевская область - 2252 случая;

- Одесская область - 10602 случаи;

- Полтавская область - 1363 случая;

- Ривненская область - 10 797 случаев;

- Сумская область - 2724 случая;

- Тернопольская область - 10 394 случая;

- Харьковская область - 13 915 случаев;

- Херсонская область - 737 случаев;

- Хмельницкая область - 4198 случаев;

- Черновицкая область - 12 640 случаев;

- Черкасская область - 2820 случаев;

- Черниговская область - 3034 случая.

Общество Коронавирус

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