В Сумах продлили санацию «Химпрома» еще на полгода Хозяйственный суд Сумской области своим постановлением продлил санацию предприятия ПАО «Сумыхимпром» еще на 6 месяцев до марта 2021 года.

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что решением Окружного административного суда г. Киев от 10.09.2019 по делу № 826/16110/18, вступившее в законную силу, удовлетворен иск ПАО «Сумыхимпром», отменено распоряжение Кабинета Министров Украины от 10.05.2018 № 358-р и от 16.01.2019 № 36-р в части включения ПАО «Сумыхимпром» в Перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации.

На основании отмененного распоряжения КМУ издан приказ Фонда государственного имущества Украины № 765 от 08.06.2018 «О принятии решения о приватизации государственного пакета акций ПАО «Сумыхимпром», и на который ссылается заявитель как на основание для прекращения производства по делу о банкротстве.

Таким образом, по вышеизложенным обстоятельствам заключения органа, уполномоченного управлять государственным имуществом, о наличии оснований для прекращения производства по делу о банкротстве предприятия на основании 5 ст. 12 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» в настоящее время являются преждевременными.

Кроме того, суд отмечает, что Раздел V «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» дополнен пунктом 72 согласно Закону № 540-их от 30.03.2020, согласно которому временно, на период установления Кабинетом Министров Украина карантина и ограничительных мероприятий по предотвращению выполнению и распространению коронавирусной болезни (COVID-19), приватизация (продажа) объектов большой приватизации прекращается.

Исходя из вышеприведенного, судом установлено, что ходатайство Фонда государственного имущества Украины о прекращении производства по делу № 5021/2509/2011 о банкротстве публичного акционерного общества «Сумыхимпром» является необоснованным и удовлетворению не подлежит.

По состоянию на настоящее время процедуру санации не завершено, должником осуществляется хозяйственная деятельность, совершаются мероприятия, направленные на восстановление платежеспособности в соответствии с законодательством. Должник не был включен в Перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Суд принял решение: отказать в удовлетворении ходатайств Фонда государственного имущества Украины о прекращении производства по делу. Отказать в удовлетворении ходатайства Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы) о прекращении производства по делу № 5021/2509/2011. Удовлетворить ходатайство управляющего санацией предприятия о продлении срока процедуры санации на шесть месяцев до 08.03.2021. Постановление вступило в законную силу с момента его принятия (объявления).