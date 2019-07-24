В Сумах продлили санацию «Химпрома» еще на полгода

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что решением Окружного административного суда г. Киев от 10.09.2019 по делу № 826/16110/18, вступившее в законную силу, удовлетворен иск ПАО «Сумыхимпром», отменено распоряжение Кабинета Министров Украины от 10.05.2018 № 358-р и от 16.01.2019 № 36-р в части включения ПАО «Сумыхимпром» в Перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации.
На основании отмененного распоряжения КМУ издан приказ Фонда государственного имущества Украины № 765 от 08.06.2018 «О принятии решения о приватизации государственного пакета акций ПАО «Сумыхимпром», и на который ссылается заявитель как на основание для прекращения производства по делу о банкротстве.
Таким образом, по вышеизложенным обстоятельствам заключения органа, уполномоченного управлять государственным имуществом, о наличии оснований для прекращения производства по делу о банкротстве предприятия на основании 5 ст. 12 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» в настоящее время являются преждевременными.
Кроме того, суд отмечает, что Раздел V «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» дополнен пунктом 72 согласно Закону № 540-их от 30.03.2020, согласно которому временно, на период установления Кабинетом Министров Украина карантина и ограничительных мероприятий по предотвращению выполнению и распространению коронавирусной болезни (COVID-19), приватизация (продажа) объектов большой приватизации прекращается.
Исходя из вышеприведенного, судом установлено, что ходатайство Фонда государственного имущества Украины о прекращении производства по делу № 5021/2509/2011 о банкротстве публичного акционерного общества «Сумыхимпром» является необоснованным и удовлетворению не подлежит.
По состоянию на настоящее время процедуру санации не завершено, должником осуществляется хозяйственная деятельность, совершаются мероприятия, направленные на восстановление платежеспособности в соответствии с законодательством. Должник не был включен в Перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.
Суд принял решение: отказать в удовлетворении ходатайств Фонда государственного имущества Украины о прекращении производства по делу. Отказать в удовлетворении ходатайства Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы) о прекращении производства по делу № 5021/2509/2011. Удовлетворить ходатайство управляющего санацией предприятия о продлении срока процедуры санации на шесть месяцев до 08.03.2021. Постановление вступило в законную силу с момента его принятия (объявления).
До господарського суду Сумської області із позовом звернулось ТОВ “Профіт Фінком” до відповідача ПАТ “Сумихімпром” про стягнення 238,7 млн...
Коллектив крупнейшего государственного производителя фосфатных удобрений предприятия "Сумыхимпром" (Сумы) просит поддержки у властей по введению квот на импорт минеральных удобрений....
Сегодня, 20 мая, на сессии Сумского городского совета мэр Сум Александр Лысенко поздравил с юбилеем директора исполнительного ПАО «Сумыхимпром» Владимира...
Минэкоэнерго подготовило рейтинг «ТОП-100 крупнейших предприятий-загрязнителей» за 2018 год, сформированный на основании данных официальной статистики, по результатам представленной субъектами хозяйствования...
Прокуратура настаивает на взыскании с ПАО «Сумыхимпром» почти 800 тыс. грн ущерба, причиненного окружающей среде....