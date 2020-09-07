«Альянс» возвращается на «Юбилейный» в Сумы

Игра 3-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги «Альянс» - МФК «Николаев» пройдет в понедельник, 21 сентября. Начало в 18:00 на стадионе «Юбилейный» в присутствии максимум 25% от общей вместимости стадиона (примерно 6000 болельщиков ).
Посетить матч можно будет только с соблюдением эпидемиологических норм (наличие медицинской маски и / или респиратора обязательно, на входе проводится температурный скрининг, болельщики с температурой 37,2 °С и выше, зрители без медицинских масок и / или респиратора на стадион не допускаются.
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