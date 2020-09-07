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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:53487

«Альянс» возвращается на «Юбилейный» в Сумы

Липоводолинский «Альянс» возвращается на «Юбилейный» с болельщиками.

Игра 3-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги «Альянс» - МФК «Николаев» пройдет в понедельник, 21 сентября. Начало в 18:00 на стадионе «Юбилейный» в присутствии максимум 25% от общей вместимости стадиона (примерно 6000 болельщиков ).

Посетить матч можно будет только с соблюдением эпидемиологических норм (наличие медицинской маски и / или респиратора обязательно, на входе проводится температурный скрининг, болельщики с температурой 37,2 °С и выше, зрители без медицинских масок и / или респиратора на стадион не допускаются.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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