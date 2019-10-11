Дело по строительству сельских амбулаторий отложили в сумском суде: как работают медики в этих селах Второй раз в сумском суде откладывают начало рассмотрения дела по строительству 13-ти сельских амбулаторий.

Руководителя предприятия, который разрабатывал проекты, обвиняют в присвоении более 1,7 миллиона гривен.

По версии прокуратуры, фирма должна была сделать чертежи и расчеты для каждой амбулатории отдельно, но заказчику предложила типовой проект и получила за это деньги, пишет Суспільне.

15 сентября в Заречном райсуде должны были провести подготовительное заседание и выбрать обвиняемому меру пресечения - денежный залог.

«Мы настаивали на залоге в размере 500 000 гривен. Это ходатайство так рассмотрено и не было. В настоящее время следствие завершено и направлено в суд обвинительный акт», - рассказала пресс-секретарь прокуратуры области Наталья Науменко.

История дела

Производство открыли в 2018 году. Руководителю фирмы, которая делала проекты для амбулаторий, грозит до 12 лет за решеткой. На подготовительное заседание адвокат обвиняемого Андрей Пенчарский прибыть не смог, так как был занят в другом деле. По телефону защитник прокомментировал обвинительный акт так: «Если бы был чемпионат мира по наиболее абсурдным обвинительным актам, то этот обвинительный акт был бы в тройке лидеров».

Новой датой подготовительного заседания назвали 8 октября. Деньги на строительство 13-ти сельских амбулаторий на Сумщине давали из бюджетов - как государственного, так и местных. Всего более 140 млн грн. Амбулатории должны были получить села в Сумском, Роменском, Бурынском, Недригайловском, Ахтырском, Краснопольском, Глуховском и Липоводолинском районах. Сдать их областная администрация планировала в 2019 году. Сейчас построены и работают треть из них.

Как работают медики в селах, где нужны новые амбулатории?

Одно из сел, которые нуждаются в новой амбулатории - Коровинцы Недригайловского района. Пока здесь действует старая амбулатория - здание, которому 60 лет. В ней работают 11 медиков, из которых трое - врачи.

66-летняя пациентка Галина Цирулик, которая сейчас здесь проходит курс капельниц, говорит, что на условия не жалуется.

В этом же помещении - кабинет физпроцедур. Заместитель главного врача Нина Бойко говорит, что так не должно быть по санитарным нормам.

«Должны быть отдельные помещения. Тем более, что это электрооборудование и отдельные условия для их размещения и использования. УВЧ, тубус-кварц, ингалятор - отпускаем физпроцедуры», - рассказывает Бойко.

В здании амбулатории нет канализации и водопровода. Врач Оксана Сердюк показывает, как оснащено заведение, и в каком состоянии находится, и рассказывает, что внутренние ремонты в помещениях медики делают самостоятельно, «обивали и сеткой, штукатурили и красили, но это все держится не долго».

Она рассказывает, что ее кабинет, как и большинство других - холодный, а ей приходится осматривать в том числе и детей.

«Надеялись давно и ждали давно. Обещания были года два, и пациенты часто спрашивали, когда переедем», - говорит врач.

Новую амбулаторию в этом селе строили с 2018-го года, но в эксплуатацию так и не сдали. Двери в здание закрыты. Амбулатория имеет площадь около 300 квадратных метров. Сегодня здание отремонтировано, туда завезли кое-что из мебели, распланировали кабинеты.

По словам заместителя сельского головы Владимира Терещенко, из бюджета сельской громады на само строительство потратили более 900 000 гривен. Это - 10% от общей суммы, остальные - из государственного бюджета.

Ежедневно в старой амбулатории обращается до 30-ти пациентов. Это жители Коровинцев и еще нескольких сел, где проживает всего чуть больше трех тысяч человек.