Под Сумами пьяный стрелял по селянам (видео) Сумские патрульные задержали мужчину, который стрелял в людей, вероятно, из ружья.

«Приезжайте быстрее. Нетрезвый мужчина стреляет в людей из ружья», - такое сообщение поступило недавно ночью на линию 102.

Происшествие произошло в селе Верхнее Песчаное. Оперативно прибыв на место, к патрульным подбежала заявительница и рассказала, что отдыхала с друзьями в центре поселка, когда к ним подошел нетрезвый мужчина и спровоцировал конфликт. Началась толкотня, после которой незнакомец якобы пошел домой. Но уже через несколько минут они услышали выстрелы, а затем увидели того же мужчину, который направлялся к ним с ружьем в руках.

Далее незнакомец начал по ним стрелять. Граждане спрятались, кто где смог, и вызвали патрульных.

Полицейские сразу огородили место происшествия, отвели граждан в безопасное место и установили местонахождение предполагаемого правонарушителя. Он вышел из двора, держа в руках предмет, похожий на оружие. Дальше - четкие и слаженные действия патрульных. За считанные секунды стражи порядка задержали мужчину.

Он имел признаки сильного алкогольного опьянения, объяснить, что произошло, четко не мог. На месте происшествия стражи порядка обнаружили и несколько гильз.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК.