Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:55145

Будьте обережні з вогнем - на Сумщині прогнозують пожежонебезпечний період!

За прогнозом обласного Гідрометцентру, у період з 18 по 20 вересня на переважній території області збережеться надзвичайна пожежна небезпека (найвищого 5-го класу). Через це значно зростає загроза виникнення пожеж. У першу чергу загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах, які важко виявити у початковій стадії.

Вкотре закликаємо громадян бути обережними з вогнем, не спалювати суху рослинність, а при перебуванні у лісовій місцевості дотримуватись правил пожежної безпеки. Наголошуємо, що забороняється розведення багать у лісах, в'їзд до них транспорту. Також при 5-му класі передбачається введення обмеження відвідування населенням хвойних насаджень.

 Рятувальники закликають жителів області із розумінням поставитися до вимушених заборонних заходів та бути відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки. А при виявленні ознак пожеж у лісі та на відкритих територіях негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101».

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество

Новости

На Сумщине 2724 случаев COVID-19: подробности
Сегодня 09:46
Сумчанка не попала под колеса автобуса
Сегодня 16:51
На Сумщине ожидаются заморозки
Сегодня 16:45
Територією Сумщини пройде загальнонаціональний марафон «Європейський пробіг заради миру»
Сегодня 16:36
Будьте обережні з вогнем - на Сумщині прогнозують пожежонебезпечний період!
Сегодня 15:55
СБУ отчиталась о противодействии экстремизму
Сегодня 15:10
Что написал в предсмертной записке погибший директор Дубовязовского хлебзавода
Сегодня 14:53
Под Сумами пьяный стрелял по селянам (видео)
Сегодня 14:45
Дело по строительству сельских амбулаторий отложили в сумском суде: как работают медики в этих селах
Сегодня 14:20
Сумские врачи отказываются лечить семью, заболевшую COVID-19
Сегодня 13:27
Через месяц в Сумах пройдет вертикальный забег
Сегодня 13:13
В Сумах продлили санацию «Химпрома» еще на полгода
Сегодня 12:36
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.