Что написал в предсмертной записке погибший директор Дубовязовского хлебзавода Возле села Озаричи Конотопского района найден мертвым директор Дубовязовского хлебозавода, 43-летний Виталий Хоменко.

Эту информацию подтвердил мэр Конотопа Артем Семенихин. В полиции считают, что Хоменко совершил самоубийство, пишет Суспільне.

«Утром он выехал из своего дома, отключил мобильный телефон и поехал в сторону села Озаричи. У него была охотничье ружье. Он оставил записку, где просил у всех прощения за этот поступок и написал, что это его добровольное решение», - рассказал Артем Семенихин.

В полиции сообщили, что 15 сентября около 16 часов с места происшествия изъяли охотничье ружье, записку и личные вещи мужчины.

«По данному факту в полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой «самоубийство», в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщила старший инспектор отдела коммуникации полиции в Сумской области Виктория Мкртчян.