СБУ отчиталась о противодействии экстремизму С начала года сотрудники СБ Украины прекратили противоправную деятельность 9 жителей Сумской области, причастных к терроризму, посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и нелегального перемещение через границу военной продукции.

В частности, по материалам СБУ осужденj 3-х интернет-агитаторов, которые распространяли в запрещенных соцсетях призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Сторонники «русского мира» активно пропагандировали идею раздела Украины с присоединением отдельных регионов к РФ. Их действия квалифицированы по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины. Дело еще одного уличенного СБУ антиукраинского пропагандиста рассматривается в суде.

К уголовной ответственности привлечены также трое граждан, которые переправили, а также пытались переправить через государственную границу товары военного назначения. Они признаны виновными по статье 333 УК.

В Заречный районный суд г. Сумы направлены материалы специального досудебного расследования в отношении мужчины, который пытался создать на территории области диверсионно-террористическую группу и провозгласить фейковую «Сумскую народную республику».

По результатам другого досудебного расследования в Лисичанский городской суд Луганской области направлены материалы в отношении жителя области, который принимал участие в террористической организации «ЛНР».

В то же время от уголовной ответственности освобождены двое жителей Сум и Глухова, которых российские спецслужбы пытались склонить к конфиденциальному сотрудничеству. Они не совершили никаких действий в ущерб государственной безопасности и добровольно сообщили СБУ о враждебных намерениях.

СБУ обращается к гражданам, которые во время пребывания на территории РФ были безосновательно задержаны российскими правоохранительными органами, подверглись психологическому или физическому давлению для привлечения к подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности Украины. В случае таких противоправных действий просят обязательно обращаться в полицию. «Линия доверия» Управления СБ Украины в Сумской области (0542) 610-069, или на e-mail: usbu_sum@ssu.gov.ua, сообщает пресс-группа УСБУ в Сумской области.