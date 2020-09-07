Територією Сумщини пройде загальнонаціональний марафон «Європейський пробіг заради миру»

Як повідомив начальник обласного управління молоді і спорту Євген ПОХОДНЯ, розпочався марафон у місті Маріуполь, 12 вересня, з нагоди Європейського тижня спорту. Сумщина зустрічає спортсменів з 19 вересня на межі Чернеччинської ОТГ в с. Сонячне Охтирського району. Протягом 19 – 22 вересня учасники марафону побувають у Охтирському, Тростянецькому, Сумському районах, місті Суми, Білопільському, Буринському, Конотопському та Кролевецькому районах.
Всесвітній біг миру заради гармонії – це міжнародна естафета, яка проводиться з метою поширення ідеалів толерантності, дружби і гармонійного співіснування народів у світі. З 1987 року захід охопив понад 155 країн світу. Будь-хто може пронести факел кілька кілометрів або кілька кроків маршрутом естафети чи просто потримати його з думкою про мир і гармонію у світі.
В Україні естафета «Всесвітній біг миру заради гармонії» проводиться з 1991 року з метою налагодження дружніх стосунків, порозуміння і взаємоповаги між жителями різних регіонів. За цей час його учасники подолали близько 53 500 км у всіх областях нашої країни. Палаючий факел тримали понад 380 000 українців.