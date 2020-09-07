Територією Сумщини пройде загальнонаціональний марафон «Європейський пробіг заради миру» Цьогорічний загальнонаціональний марафон «Європейський пробіг заради миру», що проводиться за підтримки Національного олімпійського комітету України, Міністерства молоді та спорту, Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», проходитиме через Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську, Сумську, Чернігівську, Київську області та місто Київ із дотриманням діючих санітарних і протиепідемічних норм.

Як повідомив начальник обласного управління молоді і спорту Євген ПОХОДНЯ, розпочався марафон у місті Маріуполь, 12 вересня, з нагоди Європейського тижня спорту. Сумщина зустрічає спортсменів з 19 вересня на межі Чернеччинської ОТГ в с. Сонячне Охтирського району. Протягом 19 – 22 вересня учасники марафону побувають у Охтирському, Тростянецькому, Сумському районах, місті Суми, Білопільському, Буринському, Конотопському та Кролевецькому районах.

Довідково

Всесвітній біг миру заради гармонії – це міжнародна естафета, яка проводиться з метою поширення ідеалів толерантності, дружби і гармонійного співіснування народів у світі. З 1987 року захід охопив понад 155 країн світу. Будь-хто може пронести факел кілька кілометрів або кілька кроків маршрутом естафети чи просто потримати його з думкою про мир і гармонію у світі.

В Україні естафета «Всесвітній біг миру заради гармонії» проводиться з 1991 року з метою налагодження дружніх стосунків, порозуміння і взаємоповаги між жителями різних регіонів. За цей час його учасники подолали близько 53 500 км у всіх областях нашої країни. Палаючий факел тримали понад 380 000 українців.