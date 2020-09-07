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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:51367

Сумчанка не попала под колеса автобуса

Сегодня, 17 сентября, в центре Сум произошел инцидент, который некоторые СМИ назвали ДТп, в котором женщина попала под колеса автобуса.

Как сообщили в КП «Электроавтотранс», подъехав к остановке «МакДональдс», водитель автобуса №62 начал осуществлять посадку / высадку пассажиров. Примерно через минуту он увидел в обзорное зеркало возню у троллейбуса. Включив аварийку, вышел из кабины. Из рассказа самой женщины (1936 г.р.), спеша на автобус, она споткнулась и упала. Кондуктор с водителем помогли женщине сесть поудобнее и вызвали «скорую». Женщина, которая пострадала из-за собственной неосторожности, не была пассажиром коммунального автобуса. Дождавшись врачей, водитель помог перенести женщину в салон «скорой» и только после этого продолжил движение по маршруту.

В приемном отделении медицинского учреждения женщина также сообщила врачам, что «упала сама, к водителю никаких претензий не имеет». Поэтому, зафиксировав показания, врачи не сообщали о несчастном случае в полицию. Не было полиции и на месте происшествия, где произошел несчастный случай.

В очередной раз просим пассажиров быть внимательными и осторожными, не подвергать опасности себя и других.

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