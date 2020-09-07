На Сумщине нелегалы строили солнечную электростанцию: фирме впаяли миллионный штраф Строительной компанией для выполнения работ было привлечено 10 лиц без официального оформления с ними трудовых отношений, что является грубым нарушением действующего законодательства о труде.

За допущенное нарушение на основании акта проведенного инспекционного посещения предприятия уполномоченным лицом Управления Гоструда в Сумской области вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1 251 900 грн. Правомерность действий специалистов Управления Гоструда подтверждена решением Сумского окружного административного суда и Второго апелляционного административного суда в городе Харьков. Сейчас предприятием-нарушителем уплачен штраф в государственный бюджет в полном объеме.

В ходе инспекционного посещения предприятия инспекторами труда Управление Гоструда в Сумской области установлено, что нелегальные работники выполняли работы по протягиванию кабеля, закапыванию траншей на территории солнечной электростанции вблизи села Куяновка Белопольского района. Работали они в должности разнорабочих, поручал им работу и осуществлял контроль за выполнением начальник участка предприятия, который был ответственным лицом на объекте «Новое строительство солнечной электростанции мощностью 5 МВт».

На момент проведения мероприятия государственного контроля документов, подтверждающих надлежащее оформление трудовых отношений с лицами, выполнявшими работы, предоставлено главным государственным инспекторам не было. Из объяснений работников и начальника участка стало известно, что работы выполнялись на условиях договоров подряда. Однако, основным признаком, отличающим гражданские отношения от трудовых, является то, что трудовым законодательством регулируется процесс организации работы. Вместо этого, он остается вне гражданско-правового договора.

По результатам мероприятия государственного контроля инспекторами труда установлено, что субъектом инспектирования и его наемными работниками сложились именно трудовые отношения. Таким образом, работодателем допущено к работе 10 человек без надлежащего оформления, чем нарушено часть 3 статьи 24 Кодекса законов о труде Украины. Соответственно, инспекторами труда Управление Гоструда в Сумской области субъекту хозяйствования внесено предписание. В свою очередь, уполномоченным должностным лицом вынесено постановление о наложении штрафа за нарушение требований законодательства о труде на сумму 1 251 900 грн.

Считая действия Гоструда неправомерными, строительной компанией было направлено в суд иск о признании противоправным и отмене постановления Гоструда о наложении штрафа за нарушение законодательства о труде. В удовлетворении иска истцу отказано, как по решению суда первой инстанции, так и апелляционной.