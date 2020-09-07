На Сумщині з’явиться нова об’ємно-просторова композиція «Шлях митця»

За словами директора обласного Департаменту містобудування та архітектури Володимира БИКОВА, зазначену ініціативу слід неодмінно підтримати, адже не кожне село може пишатися таким видатним земляком, яким був Микола Стороженко.
«Будівництво об’ємно-просторової композиції стане знаковою подією, адже дасть можливість зафіксувати у просторі і часі творчу дорогу митця», - зазначив обласний архітектор.
За словами самого автора композиції Богдана Мазура, «Шлях митця» – це постійні сходи вверх.
«Коли людина тільки розпочинає малювати, то перша сходинка дуже складна. Далі такі сходинки долати легше, коли ти маєш певний рівень майстерності. А потім ці сходинки здіймаються в небо, адже мистецтво – це вічне», – говорив він.
У скульптурі відображені частини фресок та картин Миколи Стороженка. Композиція кругова, висотою 3,5 м, а скульптура самого митця – 70 см.
Потрібно зазначити, що у 2018 році на рідній землі митця був відкритий Меморіальний комплекс, присвячений 90-річчю з дня народження народного художника України.
Довідково. Микола Стороженко – академік Національної академії мистецтв України, професор, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, засновник і багаторічний керівник Майстерні живопису та храмової культури в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури.