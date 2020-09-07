Бойцы роты полиции «Сумы» отправились в очередную ротацию на Донбасс Сегодня, 17 сентября, в зону проведения операции Объединенных сил выехал сводный отряд полиции Сумщины.

В его состав вошли работники как роты полиции особого назначения «Сумы», так и сотрудники управления патрульной полиции и отраслевых служб.

С напутственным словом к бойцам обратился заместитель начальника ГУНП в Сумской области Николай Худенко. Он пожелал всем присутствующим крепкого здоровья и успехов в службе.

Также отметил, что задача для полицейских остаются неизменными - поддержание правопорядка и безопасности в зоне ответственности, защита прав и свобод граждан, дежурство на блок-постах, проверка автотранспорта, противодействие преступности, задержание членов незаконных вооруженных формирований, обнаружения оружия, наркотиков и т.п., сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.