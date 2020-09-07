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Деркач требует вернуть ТЭЦ в коммунальную собственность Сум, чтобы снизить тарифы людям

Народный депутат Андрей Деркач обратился к мэрам и депутатам Сум, Черкасс, Чернигова и Киева с предложением немедленно вернуть в коммунальную собственность ТЭЦ.

Это поможет снизить тарифы для населения на 25% уже до начала отопительного сезона. Об этом он сообщил на пресс-конференции в «Интерфакс-Украина».

«Я обращаюсь к мэрам и депутатам Сум, Черкасс, Чернигова и Киева с предложением немедленно вернуть в коммунальную собственность погрязшие в коррупции ТЭЦ, находящиеся в аренде за бесценок и навести порядок в тарифах, снизив их на 25% уже до начала отопительного сезона», – заявил Деркач.

По словами Деркача, он вместе с другими депутатами работает в депутатском объединении «Тарифы минус 25% СТОП коррупции», продолжая собирать факты, документы и информацию.

«Цифры в платежках людей должны быть уменьшены! Грабить народ Украины непозволительно ни седовласым гетманам, ни их заокеанским покровителям», – резюмировал Деркач.

Он рассказал, что еще со времен президентства Порошенко используются две схемы, из-за которых завышены тарифы. Первая – уголь.

«Все помнят схемы поставок угля «Роттердам +», «уголь из ЮАР» или «Пенсильванский уголь». Все эти схемы не более чем рекламная акция для завышения цен на уголь, а в последующем и основание для поднятия тарифов для украинцев. Но суть схемы несколько в другом. Поставки угля шли из ОРДЛО через российские фирмы-прокладки. Не из Роттердама, не из США. А из ОРДЛО! Средства выводились на офшорные компании в Польше, Британии, в Прибалтике и на Кипре», – отметил Деркач.

Все схемы были построены Кононенко в пользу Порошенко, заявил он.

«Согласно грузовым таможенным декларациям (ГТД) «отправителем/экспортером» являлась фирма из Российской Федерации. «Получателем» являлась ТЭЦ в Украине. А вот «лицом, ответственным за финансовое урегулирование» – выступали фирмы-прокладки в Украине или нерезидент. Согласно имеющимся данным, так называемая «маржа» в среднем составляет около 18-25 долларов с тонны угля, при объёме поставки в адрес вышеуказанных ТЭЦ в размере 1 млн 400 тыс. тонн в год. Таким образом «теневая доходность» от вышеуказанных схем составляла около 30 млн. долларов в год», – сообщил Деркач.

В свою очередь, подчеркнул нардеп, завышение стоимости угля для ТЭЦ давало возможность завысить потребительский тариф для населения на конечную продукцию тех же ТЭЦ – тепло и электроэнергию.

«И эти деньги платят простые украинцы. Все эти факты изложены в заявлении Виталия Михайлюка, который работал на Шкрибляка. Это заявление он направил еще в мае 2020 года в Офис Генпрокурора, в результате чего были зарегистрировано уголовные дела №42020000000000984 и №42020000000000985 за ч.2 ст.209 и ч.5 ст.191 КК Украины», – сказал Деркач.

Вторая схема, отметил нардеп, воровство на газе, в котором участвовала компания «Бурисма».

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