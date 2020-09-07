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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30286

Сумчан приглашают на благотворительную тренировку

Тренер и действующий спортсмен Дмитрий Стриженок обращается к активной части населения Сум.

«Приглашаем всех желающих присоединиться к очень хорошему делу! Приходи на благотворительное тренировки и получи огромный заряд энергии и эмоций. Собранные средства будут направлены юному борцу Максиму Сороченко, который борется с последствиями травмы шейного отдела позвоночника. Средства нужны на длительную реабилитацию, которая будет проведена в несколько этапов. Дата тренировки: 20 сентября. Время: 10:00. Цена тренировки: вклад свободный (кто, сколько сможет). Место: городской парк им. Кожедуба, локация «Зеленый театр». В программе: кросс 1-2 км, пресс 3 п, табата 3 круга, стретчинг (заминка).

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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