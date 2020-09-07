Сумчан приглашают на благотворительную тренировку Тренер и действующий спортсмен Дмитрий Стриженок обращается к активной части населения Сум.

«Приглашаем всех желающих присоединиться к очень хорошему делу! Приходи на благотворительное тренировки и получи огромный заряд энергии и эмоций. Собранные средства будут направлены юному борцу Максиму Сороченко, который борется с последствиями травмы шейного отдела позвоночника. Средства нужны на длительную реабилитацию, которая будет проведена в несколько этапов. Дата тренировки: 20 сентября. Время: 10:00. Цена тренировки: вклад свободный (кто, сколько сможет). Место: городской парк им. Кожедуба, локация «Зеленый театр». В программе: кросс 1-2 км, пресс 3 п, табата 3 круга, стретчинг (заминка).