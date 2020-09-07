Проблемы с медизоляторамы и дистанцией: на Сумщине проверили образовательные учреждения На Сумщине проверили образовательные учреждения на соблюдение карантинных требований. Выборочную ревизию делали инспекторы Госпродпотребслужбы с 11 до 16 сентября.

Об этом рассказала начальница отдела санэпиднадзора Госпродпотребслужбы Валентина Тищенко.

В частности побывали в девяти школах и садиках Ахтырского, Глуховского районов, в Кролевце, Путивле, а также в сумских - строительном колледже и лицее пищевых технологий.

«Среди проблемных вопросов, которые были обнаружены: отсутствие в некоторых заведениях условий для изоляции ребенка, в случае, если у ребенка обнаружены симптомы в процессе обучения», - отметила она.

По ее словам, другой проблемный вопрос - это социальное дистанцирование в учреждениях дошкольного образования.

«Соблюсти в переполненных группах садов, особенно это касается спальных комнат, это расстояние просто физически невозможно», - сказала она.

Замечания по медицинским изоляторам были в Белопольской школе №1, Чернетчинской школе Ахтырского района и опорном учреждении «Кролевецкий лицей №3». Какой изолятор имеют, и что надо в нем изменить, - рассказала директор Белопольской школы Галина Оксененко.

«У нас есть отдельная комната, изолированная от других помещений учреждения. Нормальная комната, нормального размера с проветриванием необходимым. там есть стульчик, такой тапчанчик небольшой, есть столы, есть комната туалетная», - говорит она.

По ее словам, замечание было о том, что стены поклеены обоями.

«А надо, чтобы стены во время дезинфекции можно было обработать дезсредством. Мы ищем такую комнату. Это непросто, конечно же, но думаем сделать определенные перестановки», - добавила Оксененко.

Также, после выявленных случаев инфицирования среди учащихся и работников учреждений образования, Госпродпотребслужба посетила восемь заведений: два в Конотопе, пять - в Сумах и Миропольский учебно-воспитательный комплекс в Краснопольском районе. Им предоставили письменные рекомендации - как обеспечить соблюдение карантинных требований.