На Сумщине 83 новых случая коронавируса: 7 летальных

За четверг лабораторный центр подтвердил 83 новых случая заболевания, - всего таких с начала пандемии 2807. 47 человек выздоровело, - всего 1256. Умерло 7 человек - антирекорд, - всего 49. Болеют 1502 человека.
Всего в Украине болезнь подтвердили у 3228 человек, за все время пандемии – 169472. Умерло 68 человек, - всего 3468. Выздоровело 1573, - всего 75486. Болеют 90518.
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