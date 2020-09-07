На Сумщине 83 новых случая коронавируса: 7 летальных На утро 18 сентября в Сумской области подтверждено 2807 случаев заболевания COVID-19.

За четверг лабораторный центр подтвердил 83 новых случая заболевания, - всего таких с начала пандемии 2807. 47 человек выздоровело, - всего 1256. Умерло 7 человек - антирекорд, - всего 49. Болеют 1502 человека.

Всего в Украине болезнь подтвердили у 3228 человек, за все время пандемии – 169472. Умерло 68 человек, - всего 3468. Выздоровело 1573, - всего 75486. Болеют 90518.