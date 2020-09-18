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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:081875

На Сумщине 2807 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 18 сентября в Сумской области 2807 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 83 человек (Сумы - 56, Шостка - 1, Конотоп - 2, Ромны - 2, Ахтырка - 1, Глухов - 1, Лебедин - 4, Белопольский р-н - 3, Глуховский р-н - 5, Конотопский р-н - 2, Лебединский р-н - 1, Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 49 летальных случаев, из них 7 - за прошедшие сутки (Сумы - 4, Шостка - 1, Конотопский р-н - 1, Сумской р-н).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1256 человек, из них за минувшие сутки - 47 (Сумы – 19, Конотоп - 9, Ахтырка - 1, Лебедин - 5, Белопольский р-н - 6, Конотопский р-н - 1, Недригайловский р-н - 2, Сумской р-н - 4).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 1568 случаев заболевания, в Сумском районе - 174, Белопольский район - 94, Бурынский район – 15, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 27, Глуховский район – 17, г. Конотоп - 148, Конотопский район - 58, Краснопольский р-н – 26, Кролевецкий район - 101, г. Лебедин - 40, Лебединский р-н - 2, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 75, г. Ахтырка - 85, Ахтырский р-н – 22, Путивльский район – 14, г. Ромны - 93, Роменский район - 48, Середина-Будский р-н – 31, Тростянецкий район - 81, г. Шостка - 77, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 3.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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