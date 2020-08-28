На Сумщине взяли под стражу трех подозреваемых в умышленных убийствах С 1 января по 11 сентября 2020 года на Сумщине зарегистрировано 18 умышленных убийств, все они раскрыты, причастные к преступлениям лица привлечены к уголовной ответственности и взяты под стражу.

Следует отметить, что за указанный период прошлого года подобных преступлений было 26.

В то же время, за последние пять дней произошло еще три убийства. Несмотря на попытки виновников избежать наказания за содеянное, правоохранителями собрано достаточно доказательств для объявления им о подозрении и решен вопрос об избрании меры пресечения.

Так, по ходатайству Ахтырской местной прокуратуры решением суда 16 сентября 36-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Речь идет о мужчине, который в Ахтырском районе убил мужчину и избил до смерти его сожительницу, а потом пытался скрыть преступление, инсценировав событие как убийство и самоубийство.

По ходатайству Путивльского отдела Конотопской местной прокуратуры решением суда 16 сентября 61-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Речь идет о событии, которое произошло в г. Путивль. Там двое мужчин во время употребления спиртного поссорились и схватились за ножи. Один из них от полученной травмы скончался, другой получил легкие повреждения и подозрение в умышленном убийстве.

По ходатайству Конотопской местной прокуратуры решением суда 17 сентября 53-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Указанное преступление произошел в г. Конотоп. После совместного употребления алкоголя мужчина четыре раза ударил ножом своего товарища, приревновав его к своей сожительнице.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За совершенное им грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.